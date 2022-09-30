Грант боится порчи от Безверховой-старшей

Вадим Карасев

На Дом-2 парни торопливо зовут знакомых девушек на кастинг, чтобы уже в октябре начать строить долговременные отношения в новом формате телешоу. Осталось совсем немного и состав будет полностью укомплектован. А кто не успеет, вылетят с проекта как Карина Белова, которую просто довели издевками вместо оказания помощи, которую обещали.Артем Грант, как оказалось, боится порчи от мамы Клавдии Безверховой. Всё же, парень обещал ждать Клаву, но начал флиртовать с другими девушками, из-за чего Безверхова-старшая пообещала приворожить его к девушке с ребёнком. Она хочет, чтобы мужчина страдал, однако ничего не мог сделать. Интересно, кто же это будет, учитывая тот факт, что Арина Ким уже около недели рассказывает всем о своей возможной беременности?К слову, клеймо жиголо и альфонса заполучил не только Артем Грант. Подобного титула удостоился и бывший бойфренд Натальи — Владимир Вострецов. У него, как и у Гранта, нет никакого желания нести определенную ответственность, содержать жену и будущих детей он просто не способен. Интересно, кто же в итоге будет участвовать в новом сезоне Дом-2?