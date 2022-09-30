Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей 7-летней дочери из-за разлуки с ней: "Это крик о помощи"
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Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей 7-летней дочери из-за разлуки с ней: "Это крик о помощи"

Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей 7-летней дочери из-за разлуки с ней: "Это крик о помощи"

Хайден Панеттьери в ток-шоу Джады Пинкетт-Смит Red Table Talk рассказала о психологических травмах своей семилетней дочери Кайи Евдокии, которая живет вместе с отцом, украинским боксером Владимиром Кличко, и заявила, что к этому привело отсутствие матери рядом. В 2018 году Кличко получил право полной опеки над дочерью в связи с зависимостью Хайден от алкоголя и наркотиков, и с тех пор с дочерью Панеттьери общается в основном по FaceTime.


Я помню, как ее отец позвонил мне и сказал: "Кайя ходит и спрашивает других женщин, может ли она называть их мамами". И у меня перехватило дыхание, мое сердце остановилось. И он смеялся, он думал, что это смешно. Это реакция на травму, это крик о помощи, — заявила она и отметила, что, на ее взгляд, Кличко не придал этому значения.


Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью

Актриса попросила у Кличко возможности чаще видеться с дочерью, поскольку считает, что эта психологическая травма проявится у нее позже, когда она вырастет, однако он ей отказал. Панеттьери добавила, что боится, что ее отсутствие рядом с дочерью приведет к злости и депрессии у Кайи. Панеттьери выразила надежду, что, когда Кайя будет старше, "ее желаниям будет придаваться больше значения", и она сможет чаще навещать мать в США.

Ранее она заявила, что она не планировала полностью передавать Кличко опеку над дочерью, однако ее мнение в этом вопросе не учитывалось.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко были вместе с 2009 по 2018 год. В 2014 году на свет появилась их дочь Кайя Евдокия, а вскоре после ее рождения у Панеттьери началась послеродовая депрессия. Она усугубила проблемы актрисы с алкоголем, которые были у нее с 15-летнего возраста, и Панеттьери была вынуждена лечь в рехаб.

Кроме того, Панеттьери столкнулась с домашним насилием со стороны своего бойфренда Брайана Хикерсона. Он неоднократно избивал актрису, за что попал в тюрьму.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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