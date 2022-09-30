. Художник представил, как будут выглядеть юные герои из мультфильмов, когда они станут взрослыми

Из сезона в сезон нам редко удаётся проследить, как внешне меняются герои мультсериалов. Особенно если эти герои — дети. Но согласитесь, что каждый из нас не раз задавался вопросом: «А как бы они выглядели уже взрослыми людьми?» И на этот вопрос смог ответить художник под ником Jorn Siberian. Молодой человек постарался представить, как бы выглядели некоторые мультгерои, окажись они уже далеко не подростками. И вот что у него получилось.

Стьюи Гриффин из «Гриффинов»

Феноменально одарённый годовалый ребёнок превратился в того же гения, но возрастом постарше.

Мэйбл Пайнс из «Гравити Фолз»

Весёлая и неунывающая Мэйбл Пайнс выросла настоящей красавицей, которой уже далеко не 13 лет.

Диппер Пайнс из «Гравити Фолз»

А её брат-близнец Диппер стал выглядеть в разы мужественней, чем раньше!

Арнольд Шортмэн из «Эй, Арнольд!»

Художник старался не упустить ни одной мелочи, изображая юных мультипликационных персонажей уже взрослыми и стильными людьми. Поэтому сходства между героями мы можем заметить даже в элементах одежды.

Вирт из «По ту сторону изгороди»

Стивен из «Вселенной Стивена»

Джимми Нейтрон из «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

Йо Асакура из «Короля шаманов»

Аанг из «Аватара: Легенда об Аанге»

Эш Кетчум из «Покемонов»

Элизабет Торнберри (Элайза) из «Дикой семейки Торнберри»

А тут художник из Южной Кореи представил, как бы выглядели животные и птицы, стань они персонажами мультфильмов.