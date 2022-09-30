. Инфляция в Европе достигла рекорда

Вадим Карасев

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных 10% в сентябре

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории существования этого валютного объединения достигла рекордных 10 процентов по итогам сентября, свидетельствуют данные Евростата.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9,7 процента.

В прошлом году в сентябре инфляция составляла 3,4 процента в годовом выражении. В этом году в месячном выражении цены за сентябрь выросли на 1,2 процента.

По данным Евростата, самые высокие показатели годовой инфляции наблюдаются в Эстонии (24,2 процента), Латвии (22,5), Латвии (22,4), а самые низкие во Франции (6,2), Мальте (7,2) и Финляндии (8,4). В крупнейшей экономике Европы Германии уровень годовой инфляции достиг 10 процентов.

Предыдущий рекорд инфляции в еврозоне был установлен в августе на уровне в 9,1 процента. Тогда в месячном выражении она выросла на 0,6 процента. Чтобы сдержать рост цен, в сентябре ЕЦБ повысил ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов, до 1,25 процента годовых, и пообещал продолжить повышение в случае необходимости.

В России, как утверждал в начале сентября президент страны Владимир Путин, показатель инфляции в целом составляет 14 процентов, но к концу года должен, по его оценкам, снижаться.