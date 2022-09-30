Инсайдер: Need for Speed Unbound не выйдет на приставках Xbox One
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Инсайдер: Need for Speed Unbound не выйдет на приставках Xbox One

Инсайдер: Need for Speed Unbound не выйдет на приставках Xbox One


Новый Need for Speed, если верить информации известного игрового инсайдера Тома Хендерсона, будет представлена уже в ближайшие недели. Он рассказал, что игра выйдет в декабре и получит название Need for Speed Unbound.

Стала известна от инсайдера Тома Хендерсона и еще одна интересная деталь про Need for Speed Unbound. Он сообщил, что игру не планируют выпускать на приставках Xbox One и Playstation 4. По его данным, новая гоночная аркада создается только для консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс проект выйдет на PC.

Напомним, ранее EA подтверждала, что игра Need for Speed Unbound разрабатывается, но официально проект пока не представлен.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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