Инсайдер: Need for Speed Unbound не выйдет на приставках Xbox One

Вадим Карасев





Новый Need for Speed, если верить информации известного игрового инсайдера Тома Хендерсона, будет представлена уже в ближайшие недели. Он рассказал, что игра выйдет в декабре и получит название Need for Speed Unbound.

Стала известна от инсайдера Тома Хендерсона и еще одна интересная деталь про Need for Speed Unbound. Он сообщил, что игру не планируют выпускать на приставках Xbox One и Playstation 4. По его данным, новая гоночная аркада создается только для консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс проект выйдет на PC.

Напомним, ранее EA подтверждала, что игра Need for Speed Unbound разрабатывается, но официально проект пока не представлен.