. Яна Рудковская строит дворец

Продюсер Яна Рудковская призналась, что пропадает с утра до вечера на стройке. Светская львица последнее время редко выходит в свет и публикует посты в соцсети. Как выяснилось, у жены Евгения Плющенко есть на то серьезная причина. Нет, продюсер не борется со стрессом на фоне напряженной ситуации в стране и объявленной частичной мобилизации, как это делает, к примеру, Ксения Собчак, а коротает время на стройплощадке, руководя важными работами. Супруга олимпийского чемпиона рассказала, что занята возведением нового спортивного комплекса для их с мужем академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Рудковская похвасталась, что новое здание появится в Москве и вместит в себя высокотехнологичные катки, спортивные залы и места для отдыха.«Мы на финишной прямой… Не теряйте меня! Я каждый день на стройке, в гуще всех событий. И мы работаем, чтобы быстрее открыть наш замечательный частный дворец, который мы строим с Евгением и который является проектом нашей жизни. Самый технологичный, самый лучший лед, спортивные залы, рестораны для того, чтобы дети могли заниматься спортом и ни о чем не думать. Мы торопимся, мы все прикладываем усилия, чтобы ни мобилизация, ничего нам не помешало…», — отчиталась продюсер. Напомним, Рудковская и Плющенко несколько лет назад открыли собственную спортивную академию фигурного катания, а олимпийский чемпион решил стать тренером и воспитать новых звезд. Супруги построили за городом большой комплекс, где их подопечные могут не только заниматься, но и жить с комфортом. Также они открыли гостиницу для атлетов. Однако пока особыми достижениями фигуристы Евгения похвастаться не могут.