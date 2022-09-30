Эликсир молодости из аптеки: какое копеечное средство сделает овал лица, как у девочки

Любая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой и привлекательной. Но добиться упругости кожи и такого овала лица, как у девочки, бывает очень сложно. Причем дорогостоящие косметические средства не всегда оказываются эффективны. Оказывается, существует альтернатива — копеечное средство из аптеки, которое вас приятно удивит.

Как открыли полезные свойства алоэ

Алоэ заинтересовало ученых еще очень давно, когда доказать его целебный эффект лабораторно было невозможно. Однако можно было проследить его реальное воздействие на здоровье. С развитием фитотерапии в начале прошлого века растение начали активно использовать для лечения простудных заболеваний. Сок алоэ закапывали в нос, чтобы избавиться от насморка. Повреждения на коже тоже быстрее заживали, если на них накладывали компресс с соком.





Со временем врачи и косметологи смекнули, что алоэ может быть полезно и для кожи лица, в борьбе со старением. Женщины, которые использовали его на себе, заметили, что кожа становится более упругой и подтянутой.

Почему алоэ так полезно

Сок алоэ богат витаминами и микроэлементами, чем и обусловлены его лекарственные свойства. Среди них:

эфирные масла;

дубильные вещества;

флавоноиды;

органические кислоты;

энзимы;

более тридцати минералов;

витамины (С, К, А, Ca, Mg, группы В);

натуральные антиоксиданты и др.

Сок алоэ можно применять как в лечебных, так и в профилактических целях. Он обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, антибактериальным свойствами, хорошо переносится кожей. Не зря его назвали «эликсиром молодости». Отлично себя показало это копеечное средство и для сохранения овала лица, как у девочки, даже в зрелом возрасте.

Как использовать копеечное средство из аптеки, которое сделает овал лица, как у девочки

В аптеках можно приобрести экстракт алоэ в ампулах. Его можно применять не только в лечебных целях, но и для предупреждения старения кожи. Он поможет сохранить кожу упругой на долгие годы. Удобная расфасовка и легкость в применении играют на руку. А еще средство подойдет абсолютно для любого типа кожи.





Использовать сок алоэ в ампулах можно в чистом виде, просто нанеся его на ватный диск и втирая в кожу. Хорошо при этом дополнить процедуру массажем овала лица. Делать это нужно аккуратно, растирая сок подушечками пальцев.

Если вы собираетесь использовать средство не в профилактических целях, и проблема, как говорится, уже налицо, то нужно следовать таким рекомендациям:

предварительно очистить кожу;

наносить сок алоэ два раза в день — утром и вечером;

при желании можно сочетать сок алоэ с огурцом, медом, сметаной или любимыми отварами трав;

для стойкого эффекта повторяйте процедуру регулярно в течение 1-2 месяцев.

Есть ли противопоказания

Как и у каждого средства, у алоэ из аптеки имеются противопоказания. При индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности применять средство нельзя. Это чревато кожной аллергической реакцией, зудом, чиханием, слезоточивостью.

Рекомендации для красивого овала лица





Чтобы овал лица всегда оставался красивым, а вид кожи был, как у девочки, нужно вовремя побеспокоиться о здоровом образе жизни и не допускать вредных привычек.

Также пагубно действует на кожу ультрафиолет. Не важно, любите ли вы загорать, даже во время прогулки в ясный день ваша кожа получает огромную «порцию» солнечных лучей. Это приводит к преждевременному старению и ухудшению овала лица.

Необходимо тщательно очищать кожу и увлажнять ее, не допуская пересыхания. Важен и правильный режим сна. Во время отдыха кожа активнее вырабатывает коллаген и прочие вещества, участвующие в обменных процессах.