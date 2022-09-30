"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор певца принес его в квартиру уже мертвым
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"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор певца принес его в квартиру уже мертвым

"Это мафиозный товарищ": брат Моисеева заявил, что директор певца принес его в квартиру уже мертвым

Вокруг смерти 68-летнего Бориса Моисеева возникают все более невероятные слухи. Родной брат покойного певца Маркс Толкач поделился своей версией произошедшего с его родственником, назвав директора артиста Сергея Гороха "мафиозным товарищем".

Сергей Горох накануне в программе Андрея Малахова на "России 1" заявил, что якобы обнаружил мертвого Бориса Моисеева, зайдя проведать его 27 сентября. Однако у брата артиста свое мнение на этот счет


"Мое мнение такое — я прожил большую жизнь и не был глупым товарищем — Борис умер не в своей квартире, а там, где Горох его скрывал. Потом ему понадобилось время, чтобы его перенести в его квартиру, московскую, положить там и объявить, что Борис скончался", - заявил Толкач "Пятому каналу".

По мнению брата Бориса Моисеева, Сергей Горох был движим корыстными помыслами, желая стать хозяином московской квартиры певца.

Главные мотивы — изолировать его и не давать общаться ни с наследниками, ни с близкими, такими как Алла Пугачева, Нэлли Кобзон, которые его действительно любили. Все это, чтобы завладеть его богатством. Накануне мы смотрели передачу, там соседка Бориса говорила, что Горох вывез все его имущество, все картины. Все,  что было. Я считаю Горох — это мафиозный товарищ.

Как считает родственник исполнителя хита "Голубая луна", всей этой историей должны заняться представители правоохранительных органов.


Назван владелец столичной квартиры покойного Бориса Моисеева

Сергей Горох ранее заявил, что заключил с Борисом Моисеевым пожизненный договор ренты. В обмен на это директор ухаживал за пожилым артистом. Однако журналисты раскрыли, что это не так.

Как пишет "Комсомольская правда", выписка из ЕГРН говорит о том, что Сергей Горох стал собственником столичной квартиры певца в 2020 году.

Видимо, директор лукавит, и артист все-таки оформил на него дарственную, после чего Горох на законных основаниях зарегистрировал свое право собственности. К чему тогда этот обман? Возможно, чтобы не создавать шумиху.

Ранее NEWSTES писал о многомиллионном наследстве Бориса Моисеева, разобрав, что в него входит и кому оно достанется.

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По материалам: uposters.ru

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