Как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту за три часа
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Как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту за три часа

Как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту за три часа

В зимнее время квашеная капуста обеспечивает наш организм необходимыми веществами, поддерживающими иммунитет. Чтобы кишечник работал как надо, эта закуска просто незаменима. Квашеная капуста является чуть ли не самым полезным ферментированным продуктом. Больше всего пользы принесет, конечно, домашняя заготовка. Но не у всех хозяюшек есть время квасить капусту по традиционному рецепту. Тут на помощь придет рецепт приготовления хрустящей квашеной капусты за три часа.

Рецепт хрустящей квашеной капусты

Квашеную капусту в России любили с давних времен. Наши предки ценили ее вкус, возможно, и не догадываясь о том, как она полезна. Закуска является прекрасным дополнением к основным блюдам, утоляет голод и увеличивает аппетит.

Когда у хозяйки нет возможности тратить много времени на приготовление традиционной квашеной капусты, этот рецепт обязательно выручит. Хорошо иметь такую заготовку про запас, когда к вам внезапно нагрянули гости, или просто чтобы разнообразить меню в холодное время года.


Как приготовить квашеную капусту за три часа

Ингредиенты:

  • капуста среднеспелых или позднеспелых сортов — полкилограмма;
  • одна морковка;
  • вода — 2 стакана;
  • сахар — 20 грамм;
  • соль — 30 грамм;
  • уксус 9-процентный — 100 мл;
  • растительное масло — 100 мл.

Этапы приготовления:

Сначала нужно приготовить рассол для капусты. Для этого в кипящую воду сыпем соль и сахар, а также вливаем масло. После растворения ингредиентов снимаем рассол с огня и даем остыть. Вилок капусты очищаем и хорошенько шинкуем, после чего разминаем руками. Морковку трем на терке и смешиваем с капустой. Овощи утрамбовываем в банки и заливаем рассолом. Как только он равномерно распределится, вливаем уксус. Банки нужно плотно закрыть крышками и отправить на хранение в темное прохладное место. Заготовка будет готова уже через 3 часа.

 

# Общество Еда
По материалам: rsute

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