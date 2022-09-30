. Какие продукты и предметы строго запрещено класть в микроволновку

Если вы не любите читать инструкцию к бытовым приборам, то вы не одиноки, однако изучение правил техники безопасности может спасти вас от неприятных и даже опасных ситуаций. Микроволновая печь существенно облегчает нам жизнь, но это далеко не безобидный предмет, если им неправильно пользоваться. Но отнюдь не все опасности можно перечислить в той же инструкции по эксплуатации. Потому стоит ознакомиться со списком продуктов и предметов, которые строго запрещено класть в микроволновку.

Почему эти вещи и продукты строго запрещено класть в микроволновку

Фольга

Не стоит класть в микроволновую печь продукты, обернутые в фольгу, потому что материал нагревается в несколько раз быстрее любой еды. В худшем случае может произойти возгорание, в лучшем — пища испортится.





Виноград

Если вы достали холодный виноград из холодильника, то идея немного подогреть его в микроволновке не слишком хороша. Как ни странно, ягоды впитывают много волн и потому могут взорваться внутри закрытого помещения печи.

Яйца

Это касается только яиц в скорлупе. Под действием микроволн содержимое начнет расширяться, и образовавшееся давление взорвет скорлупу изнутри.

Контейнеры с металлическими деталями

Использовать контейнеры нужно с умом. Если в них имеются детали, сделанные из металла, это может спровоцировать пожар, если они окажутся внутри включенной микроволновки.

Бумажные пакеты

Не секрет, что бумага очень легко воспламеняется, именно потому ее строго запрещено класть в микроволновку. Кроме того, темные бумажные пакеты при нагревании выделяют токсины, которые могут отравить вашу еду.

Мясо

Нельзя размораживать мясо таким способом. Это не столько опасно, сколько вредно, ведь в процессе нагревания влаги внутри начнут размножаться патогенные микробы.

Посуда с позолотой

Во-первых, это опасно для самой микроволновки. Позолота нагревается быстрее и вызывает сбой в работе устройства. Во-вторых, будет обидно, если ваша красивая и дорогая посуда испортится.

Грудное молоко

Мамы, которые сцеживают грудное молоко, часто хранят его в холодильнике. Понятно, что давать холодное ребенку нельзя, но и разогревать молоко в микроволновке тоже не рекомендуется. Кроме того, что может произойти разрушение необходимых детскому организму иммуностимулирующих белков, молоко в бутылочке прогреется неравномерно и может обжечь ротовую полость малыша.

Пластиковая посуда и контейнеры из пенопласта





Существует специальная посуда для разогрева еды в микроволновой печи. На ней обязательно имеется соответствующая маркировка. Если же у вас нет такой посуды, то лучше разогреть продукты в керамической или стеклянной посуде. Особенно опасно использовать контейнеры из пенопласта и посуду из пластика, потому что из них могут выделяться канцерогены.

Термокружка

Из чего бы ни была сделана термокружка, воздействовать на нее микроволнами нельзя, ведь она либо испортится, либо просто не позволит напитку нагреться.