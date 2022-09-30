. Кети Топурия показала моложавую маму- именинницу
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Кети Топурия показала моложавую маму- именинницу

Кети Топурия показала моложавую маму- именинницу
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия поделилась редким фото с мамой в день ее рождения. Кети Топурия уже давно прославилась на всю страну. Она является солисткой группы  «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля и каждый раз восхищает публику стильными образами. Она не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы быть в форме. При этом артистка является мамой двоих детей: Оливии и Адама. Обычно Кети делится кадрами с выступлений. Также она часто хвастается новыми нарядами. Свободное время певица предпочитает посвящать семье. Она счастлива в браке с Львом Деньговым. Минувшим летом они отдохнули на Капри. 30 сентября Топурия поздравила свою маму с днем рождения. Наталья часто приезжает в гости к певице и с радостью нянчится со своими внуками. Артистка выложила архивное фото, на котором они запечатлены вместе. Кети обнародовала редкий кадр. Поклонники поразились тому, как мама и дочка похожи. У них одинаковый овал и черты лица.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие теперь уверены, что дочь Топурии растет копией не мамы, а бабушки. Наталья по профессии инженер-химик. Она после замужества за отцом Кети, Андро, стала домохозяйкой. Папа Кети был грузинским криминальным авторитетом. Он ушел из жизни в 2010 году. О своем папе звезда предпочитает не говорить.
# Шоу-бизнес Топурия Кети
По материалам: z-aya

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