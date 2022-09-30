. Китайский самолет-конкурент Boeing и Airbus прошел сертификацию

Вадим Карасев

Reuters: китайский конкурент Boeing прошел сертификацию спустя 14 лет c запуска проекта

Пассажирский авиалайнер С919 китайского авиапроизводителя Commercial Aircraft Corp. of China (Сomac) получил сертификат летной годности от властей КНР, пишет Reuters. Ранее ожидалось, что самолет пройдет сертификацию 19 сентября.

Запуск работы над проектом Сomac С919 начался 14 лет назад, а первый испытательный полет состоялся в 2017 году. Самолет имеет 168 пассажирских мест.

Reuters указывает, что пока авиалайнер можно назвать китайским лишь условно, потому что его сборка в значительной степени зависит от западных комплектующих. И это остается основным риском для наращивания производства, а заместить детали на отечественные Китай сможет не ранее, чем через десять лет.

При этом сертификат, который получил самолет, означает, что он может летать только внутри страны и, возможно, в страны, имеющие тесные связи с Китаем, отмечает агентство. Органы авиационного контроля США и ЕС пока не завершили проверки безопасности С919.

Из-за сложностей с сертификацией Сomac пропустил дату поставки первых самолетов заказчикам в 2021 году. Решение китайских властей позволяет отправить авиалайнеры первому покупателю China Eastern Airlines Corp., которая вместо трех самолетов в этом году получит пока только один.

В июле 2021 года Financial Times уже сообщали, что С919 вскоре должен получить сертификат о летной годности, но этого тогда так и не произошло. Вместе с тем глава Airbus Гийом Фори отмечал успехи компании Сomac и прогнозировал, что к концу года на мировом рынке авиапроизводителей будет уже три крупных игрока, а не два, как сейчас. Если учитывать, что в ближайшие 20 лет китайским авиакомпаниям может понадобиться около девяти тысяч новых самолетов, Сomac может быть обеспечена необходимым числом заказов.