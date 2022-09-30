. Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox Series X | S для отдельных игр
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Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox Series X | S для отдельных игр

Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox Series X | S для отдельных игр


Функция Quick Resume, которая является одной из особенностей нового поколения консолей Xbox, позволяет быстро вернуться в игру после включения консоли, либо же быстро переключаться между запущенными играми. Не так давно Microsoft ввела возможность для игроков отметить, какие игры должны всегда запускаться по Quick Resume и сохраняться в памяти, но игроки давно просят и про еще одну функцию.

Неоднократно игроки обращали внимание представителей Xbox, что функция Quick Resume работает некорректно с онлайн-играми. После возвращения в онлайн-проекты по Quick Resume игрокам зачастую приходится выходить в главное меню или принудительно завершать игру, чтобы проект нормально работал. Один из игроков в Twitter попросил ввести возможность отключать функцию Quick Resume для отдельных игр, и ему ответил Фил Спенсер, что команда Xbox «внесет эту функцию в список изменений, на которые следует обратить внимание».

Ранее инсайдер Джез Корден сообщал, что Microsoft уже работает над функцией, которая позволит выключить Quick Resume для отдельных игр.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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