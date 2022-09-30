Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь
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Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь

Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь
Певица Кристина Орбакайте никак не отреагировала на отъезд своей звездной мамы. После того, как 73-летняя Алла Пугачева внезапно улетела из России вместе с детьми, ее старшая дочь Кристина Орбакайте столь же неожиданно пропала из публичного поля. Говорят, певица отключила телефон, чтобы не отвечать на звонки и не комментировать поступок матери, и никак не дает о себе знать. Не исключено, что артистка тоже покинула страну, только отправилась не в Израиль по примеру мамы, а в США, где давно живут ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия, передает Teleprogramma.pro.
Уже известно, что Алла Борисовна села на рейс до Тель-Авива, вылетевший из Внуково-3. Сначала сообщали, что звезда эстрады уезжала без обратного билета, но вскоре выяснилось, что для путешествия артистка воспользовалась услугами частного борта (именно такие самолеты отправляются из указанного аэропорта). За поездку артистка заплатила баснословную сумму, поскольку цены на фоне объявленной в России частичной мобилизации взлетели до небес. Пока непонятно, какие у Пугачевой планы в Израиле. Ясно одно, что с мужем она повидаться не сможет, поскольку в настоящее время он находится с гастролями в Европе – сейчас в Чехии, а в начале октября – в Испании. Возможно, правдивы слухи о том, что артистка прилетала в страну лишь для продажи столичной недвижимости и изначально не собиралась задерживаться надолго. Однако поклонники всерьез переживают за певицу, которой в ее преклонном возрасте приходится так часто переезжать. Многие беспокоятся, что эмиграция подорвет слабое здоровье артистки, и она не сможет долго прожить на чужбине.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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