Ксения Собчак осталась без друзей и начала молиться

Ведущая и журналистка Ксения Собчак боится за будущее. Светская львица дошла до состояния, выйти из которого ей помогают только молитвы. Ведущая, устроившая три года назад шоу с катафалком и венчанием, рассказала, что сегодня впервые обратилась к Богу. По словам Собчак, большая часть её друзей уехала из страны в связи с объявленной частичной мобилизацией. «Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек «невозврата» что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю?» — переживает Ксения. Ведущая рассказала, что отвлекается от грустных мыслей при помощи общения с близкими, занятий спортом и просмотра сериалов. Она старается окружать себя красивыми вещами и фокусировать внимание на всем, что приносит хоть какую-то радость. Еще этот список дел внезапно пополнился пунктом о разговорах с Богом.«Звучит странно для меня, понимаю…Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче»,— говорит прозревшая Собчак. Между прочим, несколько дней назад СМИ писали о том, что ведущая тоже собирается покинуть страну. Однако позже она выступила с заявлением о том, что останется со своей Родиной. «И в горе, и в радости, как говорится», — говорит Ксения. Напомним, что несколько часов назад СМИ сообщили об отъезде Аллы Пугачевой. Примадонна заплатила огромные деньги за то, чтобы улететь на частном самолете к своему мужу. Певица, купившая билет в один конец, забрала с собой детей.