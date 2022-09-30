Ксения Собчак рассказала, что почти все ее друзья уехали из России: "Очень страшно и очень нас всех жалко". Ей ответила Яна Рудковская

Вадим Карасев

Ксения Собчак опубликовала новый пост в инстаграме*, в котором прокомментировала массовый отъезд жителей из России после объявления частичной мобилизации и рассказала, что почти все ее друзья покинули страну. Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек невозврата, что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно, — написала она, отметив, что старается отвлечься при помощи сериалов, йоги и общения с близкими людьми.

Пост Собчак прокомментировала Яна Рудковская, которая заявила, что она и ее семья остались в России. Мы остались. И нас не так уж и мало! Время все расставит на свои места, мир уже точно не будет прежним. И еще важный момент — Родину в сложное время не бросают и не уезжают! Я говорю за себя и свою семью! То, что ты осталась, вызывает лично у меня только уважение! Ксения Собчак ответила на комментарий Рудковской, отметив, что другого выбора у тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию, нет. Люди, которые не хотят брать в руки оружие, имеют полное право этого не делать, я считаю. Какой них сейчас выход, кроме как уехать? После объявления частичной мобилизации Ксения Собчак прокомментировала ситуацию и заявила, что "уступить должен мудрый" ради спасения мира, а иначе "мы все умрем в ядерной войне".

Позже несколько журналистов обвинили ее в поддержке мобилизации после того, как в эфире Собчак "Мобилизация. Как защитить свои права" появился юрист, который посоветовал людям, которые не подпадают под озвученные категории мобилизации, но все-таки получили повестку, прийти в военкомат и уточнить ситуацию. Сама Собчак эти обвинения опровергла.

Яна Рудковская, в свою очередь, высказалась в поддержку мобилизации.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова