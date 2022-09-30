. Лиза Арзамасова в честь праздника показала, как ее годовалый сын познает мир
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Лиза Арзамасова в честь праздника показала, как ее годовалый сын познает мир

Лиза Арзамасова в честь праздника показала, как ее годовалый сын познает мир
Актриса Лиза Арзамасова поделилась свежим фото подросшего сына Левушки. 30 сентября россияне традиционно отмечают День Веры, Любви, Надежды и их матери Софии. В честь праздника Елизавета Арзамасова поделилась трогательным кадром с подросшим сыном Львом от Ильи Авербуха. Таким образом звезда решила поздравить соотечественников с праздником, пожелав им только хорошего. В кадре ее малыш Левушка сам подошел к дереву и мило протянул к нему ручку. Годовалый малыш сейчас в том прекрасном возрасте, когда интересно все вокруг, и это отлично читается на его личике.
«День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии🙏🏻🕊 Сил нам всем, мудрости и детской чистоты. 🙏🏻», - подписала Лиза снимок в соцсетях. «Ангелочек!!», «С праздником Елизавета !!🌺🙏Мира, добра и семейного счастья», «Спаси Господь, Лиза! Чудесный сынок! 🙏🕊🥰», «Лева милейшее создание этого мира», «Левушка сладкий. Как маленький грибочек светлой осенью. Познаёт этот мир. Пусть все детки будут счастливы!», «Какой большой малыш Лев.😍 Красивое получилось фото. 🍁🍂🍁», «С праздником Лиза всю вашу семью! Леваэтоклево👍. А нам всем чуда.🌸», - откликнулись поклонники актрисы.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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