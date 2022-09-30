Лоза заступился за Аллу Пугачеву
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Лоза заступился за Аллу Пугачеву

Лоза заступился за Аллу Пугачеву
О побеге певицы Аллы Пугачевой высказался музыкант. Артистка, забрав детей, покинула Россию: Примадонна улетела в Израиль. Теперь и знаменитости, и простые зрители гадают: вернется она или нет? Свое мнение по этому поводу высказал известный музыкант Юрий Лоза.
«Кого каким образом задело это событие? Уехала Алла Борисовна, уехал еще кто-то. Какие-то люди взяли своих детей, куда-то уехали. Вас это задело? Нет. Меня нет. Зачем вы ее все время пиарите? Дайте ей возможность спокойно пожить на пенсии. Не трогайте вы ее, пусть едет куда хочет. Человек на пенсии может пожить спокойно или нет? Чего вы к ней пристали?»,— приводит слова певца издание «РИА ФАН».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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