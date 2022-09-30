. Матвиенко: Россия заинтересована в процветании Абхазии
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Матвиенко: Россия заинтересована в процветании Абхазии

Матвиенко: Россия заинтересована в процветании Абхазии

Россия заинтересована, чтобы народ суверенной Абхазии жил в сильном, стабильном и процветающем государстве. Об этом говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко спикеру Народного собрания Абхазии Лаше Ашубе с Днем Победы и Независимости, передает «СенатИнформ».

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россию и Абхазию связывают дружба, уважение и доверие. «Сегодня особенно важно наращивать усилия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в парламентском измерении и взаимодействие в других сферах», — отметила она.

По словам спикера, в верхней палате готовы к совместной работе с абхазскими коллегами по широкому кругу вопросов. Матвиенко пожелала парламентариям республики успехов в законодательной деятельности, а «дружественному народу Абхазии — мира и благополучия».


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По материалам: pnp.ru

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