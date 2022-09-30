. Медведев заявил о желании Зеленского ускорить начало третьей мировой войны
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Медведев заявил о желании Зеленского ускорить начало третьей мировой войны

Медведев заявил о желании Зеленского ускорить начало третьей мировой войны

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление в НАТО ускоряет начало третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

После подписания документов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский заявил, что власти страны подали заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», — написал Медведев.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя намерение Киева присоединиться к НАТО, напомнил, что альянс не может принимать в свой состав страны, участвующие в конфликтах. Если НАТО сделает для Украины исключение, то станет участником войны с Россией, однако, считает парламентарий, альянсу это не нужно.

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По материалам: pnp.ru

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