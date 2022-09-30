. Microsoft подала заявление на приобретение Activision Blizzard в антимонопольный орган ЕС

Вадим Карасев





Сделка между Microsoft и Activision Blizzard, как недавно стало известно, будет подвергнута углубленной проверке на территории Великобритании. Но Microsoft нужно получить одобрение антимонопольных органов и в других регионах. Сегодня стало известно, что корпорация подала необходимые документы в антимонопольный орган ЕС.

Microsoft сегодня подала заявление на покупку Activision Blizzard в ЕС. Европейский наблюдатель за конкуренцией подтвердил, что установил предварительный крайний срок для ответа на заявление на 8 ноября. До 8 ноября представители антимонопольного органа ЕС должны будут сказать — одобряют они сделку или им потребуется перейти к более детальному расследованию.

Согласно отчету Financial Times, опубликованному в этом месяце, регулирующие органы и другие лица, участвующие в слиянии Microsoft и Activision, ожидают, что в ЕС потребуется детальное расследование сделки.