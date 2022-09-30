"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве (14 фото)

Вадим Карасев

Все мы, когда-то были детьми. И выдуманные персонажи тоже! Фанаты "Звёздных войн" решили узнать, как герои культовой франшизы выглядели в раннем детстве. И сделали они это с помощью нейросети Midjourney, которая продолжает покорять нас своими творческими проявлениями. В итоге получилось очень милая и прикольная подборка. Маленький Чубака заслуживает отдельного внимания и отдельного сериала.Дарт МолЛюк СкайуокерЧубаккаМейс ВиндуХан СолоФиннПринцесса ЛеяПадме АмидалаШив Палпатин (уже в образе Императора)РейДарт ВейдерШтурмовичкиБоба ФеттКайло Рен