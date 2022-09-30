"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве (14 фото)
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"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве (14 фото)

Дарт МолВсе мы, когда-то были детьми. И выдуманные персонажи тоже! Фанаты "Звёздных войн" решили узнать, как герои культовой франшизы выглядели в раннем детстве. И сделали они это с помощью нейросети Midjourney, которая продолжает покорять нас своими творческими проявлениями. В итоге получилось очень милая и прикольная подборка. Маленький Чубака заслуживает отдельного внимания и отдельного сериала.

Дарт Мол


Люк Скайуокер

Люк Скайуокер
Чубакка

Чубакка
Мейс Винду

Мейс Винду
Хан Соло

Хан Соло
Финн

Финн
Принцесса Лея

Принцесса Лея
Падме Амидала

Падме Амидала
Шив Палпатин (уже в образе Императора)

Шив Палпатин
Рей

Рей
Дарт Вейдер

Дарт Вейдер
Штурмовички

Штурмовички
Боба Фетт

Боба Фетт
Кайло Рен

Кайло Рен
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По материалам: триникси

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