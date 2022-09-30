Миро посмеялась над побегом Аллы Пугачевой

Скандальный блогер не смогла пройти мимо новой выходки певицы Аллы Пугачевой. Лена Миро прокомментировала новость о том, что Алла Пугачева с детьми покинула Россию и улетела в Израиль на частном джете. По мнению блогерши, отъезд Примадонны был вполне ожидаемым и переживать из-за него не стоит. «Улетала — так улетела. Было бы о ком сожалеть. Сама себя назначила на эстраде главной, хотя не менее, а то и более талантливых певцов и певиц в стране много», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.Миро предположила, что Пугачева возвращалась на родину не просто так, а ее спешный отъезд сказал о том, что выполнить намеченные планы не получилось. «Если Алла и в самом деле улетела, то это означает только то, что ничего она не смогла из того, что хотела. Не получилось», — подытожила блогерша. Напомним, многие пользователи Сети считают, что Примадонна прилетала в Россию для решения вопросов с недвижимостью и продажи своего баснословно дорогого замка в деревне Грязь.