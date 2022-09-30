Мошенники воспользовались мобилизацией для кражи Telegram-аккаунтов

Вадим Карасев

Эксперты по цифровой безопасности обнаружили и проанализировали новую мошенническую схему, ведущую к взлому Telegram-аккаунтов пользователей. Об этом рассказали авторы Telegram-канала In2security.

Мошенники отправляют потенциальной жертве ссылку на веб-страницу, имитирующую "Госуслуги". На поддельном сайте можно авторизоваться через Telegram: пользователь должен идентифицироваться якобы для проверки своего имени в "списке мобилизованных россиян". После ввода ФИО и телефонного номера веб-страница просит ввести короткий SMS-код. После того, как попавшийся на крючок россиянин отправляет этот код, злоумышленники получают доступ к аккаунту.

"Параллельно происходит и [деанонимизация] пользователя Telegram, удобно, не правда ли? Так что помните, что никаких сервисов проверки на призыв в природе не существует, и берегите свои данные", – подытожили специалисты In2security.

Ранее стало известно, что интернет-аферисты придумали новую схему для обмана пользователей сети: россиян заманивают на фейковые маркетплейсы и сайты интернет-магазинов, обещая компенсировать суммы покупок и заплатить сверху бонусный "кешбэк".

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