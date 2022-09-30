. Мужчина без схемы вяжет свитера с изображением достопримечательностей, а затем фотографируется на их фоне

Каких только хобби не существует. При всём многообразии американский художник Сэм Барски выбрал для себя в качестве увлечения вязание. Да не просто носочки да шарфики, а свитера с изображением достопримечательностей, на фоне которых он потом и фотографируется.

Но знаменитыми туристическими местами Сэм не ограничивается. Он так же вяжет наряды с изображением животных и праздничной атрибутикой и прочими занимательными вещами. Самая же главная фишка вязальщика заключается в том, что он не пользуется схемами для вязания, а создаёт свои шерстяные шедевры на глаз, так сказать. Восторг да и только!

Иннер Харбор, Балтимор

Маяк Портленд-Мол

Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо

Кейп-Мей

Этот свитер был связан специально для поездки туда летом 2018 года. Спереди изображён викторианский особняк, а сзади есть ещё и маяк.

Национальный парк Gateway Arch в Сент-Луисе

На свитере изображено здание суда, которое находится прямо через поле от знаменитой арки известной под именем «Врата на запад».

«Врата на запад»

Совиный свитер

К слову, Сэм вяжет свитера не только с достопримечательностями, но и с представителями животного мира. Кажется, нет темы, на которую этот человек не мог бы связать свитер!

Колониальный Вильямсбург

Колониальный Вильямсбург — не что иное как интерактивный город-музей живой истории Северной Америки. Очень интересное и познавательное место.

Альпачий свитерок

Это альпачий свитер. Связан из 100% пряжи альпаки и изображает альпак. Предназначен для ношения на фестивале альпак в Мэриленд, который проходит каждый ноябрь. Что тут скажешь? Альпак много не бывает!

Стоунхендж

Нью-йоркский свитер

Фото сделано на реке Гудзон.

Балтиморская Пагода

Эйн-Геди, Израиль

Раньше я часто бывал здесь, так как очень люблю это место.

Тауэрский моста в Лондоне

Фото из моего лондонского визита в 2014 году. Мне так понравился дизайн этого свитера, что я связал ещё один такой же.

Колледж Монтгомери, кампус Джермантаун

На самом деле, у Сэма в аккаунте огромное количество крутейших свитеров. Поэтому скорее заходите к нему и любуйтесь талантом и мастерством этого необыкновенного вязальщика!