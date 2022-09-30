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Набиуллина попала под санкции США

Набиуллина попала под санкции СШАГлава российского ЦБ Эльвира Набиуллина попала под санкции США

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина попала под санкции США. Уведомление об этом размещено на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.

В сообщении говорится, что с момента вступления в должность Набиуллина «занималась защитой Кремля» от санкций, последовавших за присоединением Крыма, а затем и тех, которые ввелись на фоне обострения конфликта на Украине. Помимо Набиуллиной под санкции США попала ее первый заместитель Ольга Скоробогатова. По версии Минфина, она ответственна за развитие российской платежной системы «Мир» и операции Центробанка на российском и международном рынках.

Также против главы ЦБ ввела санкции и Великобритания. Речь идет о таких мерах, как запрет на въезд и заморозка активов. Обоснование состоит в том, что Набиуллина «получает выгоду от российского правительства либо поддерживает его, работая в качестве руководителя Центрального банка Российской Федерации».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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