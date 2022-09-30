Набиуллина попала под санкции США
Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина попала под санкции США. Уведомление об этом размещено на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.
В сообщении говорится, что с момента вступления в должность Набиуллина «занималась защитой Кремля» от санкций, последовавших за присоединением Крыма, а затем и тех, которые ввелись на фоне обострения конфликта на Украине. Помимо Набиуллиной под санкции США попала ее первый заместитель Ольга Скоробогатова. По версии Минфина, она ответственна за развитие российской платежной системы «Мир» и операции Центробанка на российском и международном рынках.
Также против главы ЦБ ввела санкции и Великобритания. Речь идет о таких мерах, как запрет на въезд и заморозка активов. Обоснование состоит в том, что Набиуллина «получает выгоду от российского правительства либо поддерживает его, работая в качестве руководителя Центрального банка Российской Федерации».