. Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным
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Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным

Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным
35-летняя актриса Настасья Самбурская рассказала, как борется со своей тревожностью. Исполнительница роли в комедии «Каникулы президента» является одной из самых эмоциональных звезд российского кино. Настасья призналась, что очень переживает из-за нынешнего сложного положения в нашей стране. Артистка заявила, что ввела табу, пытаясь справиться с тревожностью.
«Ванны с магниевой солью. Массаж. Шарко. Работа. Тренировки. Витамины. Сон. Хобби. Полный пожизненный отказ от алкоголя. У меня невероятная сила воли. Если я приняла решение – то меня уже ничто не остановит», — заверила Самбурская. Звезда сериала «Универ. Новая общага» отметила, что читает только те новости, которые иногда присылают знакомые. Она не подписана ни на один новостной телеграм-канал. По словам актрисы, она не читает газет и не смотрит телевизор. «Я слишком эмпатичный человек. Происходящее пагубно влияет на мою психику», — пожаловалась Настасья.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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