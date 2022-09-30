. НАТО заявила о непричастности к сторонам конфликта на Украине
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НАТО заявила о непричастности к сторонам конфликта на Украине

НАТО заявила о непричастности к сторонам конфликта на УкраинеГенсек НАТО Столтенберг: мы не являемся стороной конфликта и остаемся оборонным альянсом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не является стороной конфликта на Украине и остается оборонным блоком. Трансляция выступления главы Североатлантического альянса доступна на YouTube.

По словам Столтенберга, НАТО оказывает поддержку Украине, чтобы она могла «отстоять свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН».

«Наш альянс оборонительный», — заявил глава альянса.

Ранее в НАТО отказались признавать вхождение четырех субъектов Украины в состав России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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