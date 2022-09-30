НАТО заявила о непричастности к сторонам конфликта на Украине
Сегодня, 19:54 Вадим Карасев
Генсек НАТО Столтенберг: мы не являемся стороной конфликта и остаемся оборонным альянсом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не является стороной конфликта на Украине и остается оборонным блоком. Трансляция выступления главы Североатлантического альянса доступна на YouTube.
По словам Столтенберга, НАТО оказывает поддержку Украине, чтобы она могла «отстоять свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН».
«Наш альянс оборонительный», — заявил глава альянса.
Ранее в НАТО отказались признавать вхождение четырех субъектов Украины в состав России.
По материалам: lenta.ru