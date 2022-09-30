Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
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Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО

Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТОАналитик Асафов заявил, что в НАТО обсудят ядерную угрозу

Во время незапланированного выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга будет озвучена тема применения ядерного оружия и вероятных последствий такого шага. Решение о выступлении могло быть принято для того, чтобы отвлечь внимание мира от диверсии на «Северных потоках», предположил в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с незапланированным заявлением в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Североатлантического альянса. Согласно сообщению, незапланированная пресс-конференция генсека НАТО пройдет около 19:00 по московскому времени. Информация о теме предстоящего выступления не раскрывается.

«Тема выступления будет одна — это применение ядерного оружия, — уверен Асафов. — Выражаясь медийным языком, все спикеры вокруг НАТО активно раскачивали эту тему все последние дни. Она важна не только для создания дополнительных обвинений в адрес России, но и поможет выбить из повестки тему нашей страны в Совбезе. А именно, террористическую атаку одного из государств против "Северных потоков"».

Аналитик считает: для того, чтобы сделать тему диверсии менее громкой, НАТО снова озвучит проблему ядерной угрозы.

«Необходимо закрепить тезис о том, что Россия может нанести ядерный удар. И озвучить возможные последствия. Впрочем, и последствия тоже будут обсуждаться достаточно размыто», — заключил политолог.

Ранее в НАТО заявили, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран блока последует решительный ответ. Речь в том числе идет об аварии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». В альянсе отметили, что ЧП на газопроводах стало результатом целенаправленной диверсии, которая создает угрозу для судоходства и окружающей среды Балтийского моря.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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