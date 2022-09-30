Никита Михалков попросил для актеров отсрочку от призыва

Режиссер Никита Михалков заступился за коллег. Актер направил открытое письмо Михаилу Мишустину. Председатель Союза кинематографистов России попросил главу правительства не призывать артистов, занятых в госпроектах. 76-летний режиссер отметил, что сегодня наша страна находится в тяжелейшей ситуации отстаивания своих интересов и ценностей. Никита Сергеевич подчеркнул, что поле боя проходит не только в зоне спецоперации, но и в умах и душах наших сограждан. Народный артист России заверил, что деятели кино в самые непростые времена разделяли судьбу своего народа. Вместе с тем, обладатель «Оскара» выступил за то, чтобы съемочные процессы, на которые выделили средства, были закончены и попали к российскому зрителю. «Большинство моих коллег кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент, — сообщил Михалков. — Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены. Все остальные домыслы, которые неминуемо возникнут у моих «друзей», пусть останутся на их совести. Умный и рассудительный поймет, а злобные дураки для того и существуют, чтобы виднее были умные и добрые».Никита Михалков напомнил о том, что советские кинематографисты снимали фильмы в годы Великой Отечественной войны Сын поэта Сергея Михалкова напомнил, что в годы Великой Отечественной войны работники кино не прекращали заниматься своим делом. Они создавали фильмы, помогающие бойцам пережить многие сложности. «Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актеры, режиссеры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы войны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях — все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя всё это, большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент», — добавил Никита Сергеевич.