Никита Михалков попросил об отсрочке от мобилизации для кинематографистов, задействованных в общественно значимых проектах

Вадим Карасев

Кинорежиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков попросил об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников, задействованных в общественно значимых кинопроектах. Его заявление публикует издание ТАСС.

В своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину он подчеркнул, что не просит полностью освободить кого-либо от армии, речь идет именно об отсрочке. При этом Михалков настаивает, что съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, должны быть завершены "в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность". Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены. Он добавил, что большинство его коллег "готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент", и привел в пример советских кинематографистов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актеры, режиссеры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы войны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, — все они вместе со своим народом делали одно дело.

Никита Михалков публично поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине и действия российского правительства, критикуя тех, кто придерживается другого мнения. Так, ранее он высказался об Алле Пугачевой и заявил, что она "не нужна стране".

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, после чего многие россияне приняли решение временно покинуть страну.

Ксения Смирнова