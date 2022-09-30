Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза
Сегодня состоялся релиз игры PAW Patrol: Grand Prix. Сразу после релиза она была добавлена в подписку Game Pass. Уже сейчас можно играть в PAW Patrol: Grand Prix по Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.
В PAW Patrol: Grand Prix игрокам предлагается принять участие в Гран При со знаменитыми героями из Щенячьего Патруля. Игра PAW Patrol: Grand Prix предлагает одиночный режим и локальный соревновательный (до 4 игроков).
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Игра PAW Patrol: Grand Prix не имеет русской локализации и отсутствует в российской версии Microsoft Store, ее можно загрузить по Game Pass на Xbox из других регионов.
PAW Patrol: Grand Prix
Щенки из Щенячьего патруля ждут вас! Отправьтесь в Бухту приключений и примите участие в гонках вместе с ними. К вам могут присоединиться до четырех игроков. Остерегайтесь препятствий, которые приготовил для вас коварный мэр Хамдингер!
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