Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза
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Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза

Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза


Сегодня состоялся релиз игры PAW Patrol: Grand Prix. Сразу после релиза она была добавлена в подписку Game Pass. Уже сейчас можно играть в PAW Patrol: Grand Prix по Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

В PAW Patrol: Grand Prix игрокам предлагается принять участие в Гран При со знаменитыми героями из Щенячьего Патруля. Игра PAW Patrol: Grand Prix предлагает одиночный режим и локальный соревновательный (до 4 игроков).


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Игра PAW Patrol: Grand Prix не имеет русской локализации и отсутствует в российской версии Microsoft Store, ее можно загрузить по Game Pass на Xbox из других регионов.

PAW Patrol: Grand Prix

Щенки из Щенячьего патруля ждут вас! Отправьтесь в Бухту приключений и примите участие в гонках вместе с ними. К вам могут присоединиться до четырех игроков. Остерегайтесь препятствий, которые приготовил для вас коварный мэр Хамдингер!
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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