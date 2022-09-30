Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать
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Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать

Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать
Певица и ведущая Ольга Орлова призналась, в какой стране собирается родить ребенка. Артистка несколько дней назад объявила о беременности. Перед этим она уехала с мужем в Турцию. Отъезд певицы из страны совпал с объявлением в стране частичной мобилизации, из-за чего многие подумали, что Ольга уехала не просто в отпуск. Фанаты предположили, что ближайшее время Орлова будет жить за границей, где и появится на свет её второй ребенок. Артистка опровергла слухи о том, что запланировала роды в другой стране. Сегодня, кстати, был последний день её отдыха. Уже скоро она вернется домой. Следующая поездка Ольги на море, вероятно, будет запланирована на весну.
«Рожать планирую в России. Другие варианты не рассматриваю даже», — сказала Орлова. Кстати, бывшая звезда «Блестящих» пока что не раскрыла пол будущего ребенка. «Самый популярный вопрос в директ: мальчик или девочка? Как думаете, кто живёт у меня внутри?» — заигрывает она с публикой. В Сети, кстати, уверены, что Ольга станет мамой долгожданной девочки. Напомним, что ранее Ольга рассказала о своей личной драме. Она рассказала, что за два с половиной года она несколько раз видела заветные две полоски на тестах, но у неё не получалось выносить ребенка.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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