Олимпийский чемпион из Италии счел позором дисквалификацию россиян и белорусов
Чемпион Олимпийских игр-2000 в Сиднее, фехтовальщик Паоло Миланоли осудил международные организации за дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.
Олимпиец отметил, что крупные международные спортивные организации "бросили" россиян и белорусов. Как утверждает Миланоли, итальянские коллеги солидарны с профессионалами из РФ и РБ.
Миланоли подчеркнул, что спорт является инструментом самовыражения вне зависимости от национальности или гражданства. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) "исказил истинные ценности спорта", лишив мечты российских и белорусских олимпийцев и паралимпийцев.
"Когда меня спрашивают, какая у меня национальность, говорю - спортивная. На протяжении всей карьеры я задавался вопросом, что значит спорт. Это самый мощный инструмент самовыражения, но мы несем ответственность. Но сегодня эти ценности искажены и растоптаны в угоду чьим-то интересам. Сегодня олимпийцев и паралимпийцев лишили мечты, ради которой они трудились", – отметил итальянский спортсмен.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев утверждал, что российские спортсмены везде пользуются уважением вне зависимости от санкций или геополитической ситуации. Тем не менее он признал, что текущее положение профессионалов из России крайне непредсказуемо.
Иного мнения придерживается экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. По словам специалиста, недопуск россиян к спортивным соревнованиям в Европе правомерен и логичен. Пихлер добавил, что простые европейцы не обратят внимания на отсутствие биатлонистов из России, поскольку они ходят на такие мероприятия ради "атмосферы праздника".
Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, заявлял, что рекомендации организации в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не рекомендовано допускать к турнирам.