. Особенности и разновидности жанров ужасов и мистики

Леденящие душу истории о привидениях и убийцах, вампирах и зомби, мертвецах и психопатах… Кто из нас с целью пощекотать себе нервы или просто из любопытства не читал захватывающие книги ужасов? В любом возрасте эти произведения увлекают читателей. Подростки после их прочтения передают кратко содержание, хвастаясь при этом сверстникам, что им было совсем не страшно, хотя на самом деле при чтении вечером они долго не могли уснуть, прислушиваясь к каждому шороху. У взрослых людей, любителей острых ощущений, эти книги вызывают интерес к развитию событий, увлекают и позволяют проверить свою нервную систему на прочность. Писатели такого жанра имеют способность изучать и описывать человеческие страхи, для чего необходимо также быть хорошим психологом.

Особенности жанра

Литература ужасов – жанр современного писательского искусства, вызывающий у читателя шок, страх, испуг, отвращение и антипатию. Авторы таких произведений создают жуткую и пугающую атмосферу часто сверхъестественного ужаса, при этом описывая в мельчайших подробностях мистические образы призраков, оборотней, вампиров, слэшеров и других персонажей. Создание данного жанра основано на фольклоре и религиозных традициях народов мира, которые описывают загробную жизнь и страх перед ней, – то демоническое, что есть в человеке. Это вылилось в рассказы о колдунах, оборотнях и призраках. Европейская литература ужасов базируется на произведениях древних римлян и греков.





В эпоху средневековья большая часть книг жанра ужасов и мистики появилась по причине существования таких исключительных по своей жестокости персонажей, как Влад Дракула. Его преступления впервые стали известны в конце XV века благодаря немецким памфлетам. Позднее, уже в XIX в., люди зачитывались классическими произведениями «Гензель и Гретель» братьев Гримм, «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и другими, большая часть которых была впоследствии экранизирована.

Наиболее популярным современным писателем книг ужасов является Стивен Кинг, романами которого увлекалось не одно поколение людей. Сейчас такая литература отличается сращиванием с другими жанрами, причудливо переплетаясь с ними. В качестве примера можно привести мистический триллер Дэна Симмонса «Террор». В результате возникают такие смежные жанры, как фантастика про оборотней. В пределах литературы ужасов выделяют темную фантастику и готическое фэнтези, где идет повествование о сверхъестественных персонажах.

Разновидности литературы хоррора

В настоящее время данный жанр представлен такими его разновидностями:

романтические ужасы. Объединяют любовную тематику и хоррор;

«апокалиптика». Описываются изменения жизни на нашей планете вследствие апокалипсиса, где при полной беззащитности людей свирепствуют монстры;

триллеры. Подразумевают появление резкого испуга в процессе чтения, озноба от охватывающего страха. Они бывают мистическими и психологическими. Первые содержат элементы сверхъестественного, это повествования о вампирах, призраках, оборотнях. Психологические триллеры рассказывают о серийных убийцах, сверхъестественных возможностях человека, внезапно появившихся в результате травмы или аварии;

«черный юмор». Еще один пример сращивания двух жанров (ужасов и комедии).

Чаще всего героями таких книг являются ничем не примечательные люди, ведущие обычный образ жизни, но в силу обстоятельств выявляющие свои неординарные способности.





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