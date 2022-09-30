Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома

Юлия Ефременкова родила близнецов 22 сентября. Малыши появились на свет недоношенными, поэтому несколько дней пробыли в реанимации. Как только мальчики окрепли, молодая мама опубликовала их первые снимки.

35-летняя Юлия Ефременкова поделилась кадрами, на которых она изображена только-только после рождения сыновей с помощью кесарева сечения. Лица малышей экс-участница «ДОМа-2» скрыла.

«Неделю назад, 22 сентября, в 8:16 с весом 1827 и ростом 43 см родился наш первый сынок! А в 8:17 с весом 2484 и ростом 48 см появился второй! И сегодня по счастливому совпадению врачи нам сделали шикарный подарок: одного малыша перевели ко мне в палату! Правда, пока в кувезике, ну это только пока. Я безумно счастлива, и счастью моему нет предела. А второй сыночек пока в общей палате с детками, под присмотром медсестры, но сегодня его уже переложили в кроватку и наблюдают, как он будет себя там чувствовать, сможет ли удерживать температуру тела...» — написала в личном боге звезда реалити.

Молодую маму и новорожденных еще не скоро отпустят домой. К слову, Мондезир ежедневно навещает любимую и сыновей: привозит необходимые продукты, одежду. «Я никуда не хочу торопиться, пусть все идет своим чередом. Главное, что сейчас у нас есть колоссальные улучшения, детки растут, набирают в весе. Знаю, что вы ждете подробностей о том, как все происходило, как протекала эта нелегкая неделя. Это было сложное время для нас, обо всем расскажу чуть позже», — пообещала Юлия.

После того как Ефременкова выпишется из роддома, она поделится и другими семейными кадрами. Теледива пообещала это фанатам.

«Я постоянно пересматриваю фото и видео с того дня, как малыши появились на свет, и каждый раз плачу от умиления. Наши детки, наши богатыри, вы еще такие маленькие, но уже безумно любимые, смотрю на вас и не верю, что вы — мои! Спасибо вам, сыночки, что выбрали именно нас своими родителями. Наши родные, я желаю вам крепкого здоровья, а остальное мы с папой постараемся для вас сделать», — обратилась звезда телестройки к детям, чьи имена пока скрывает от общественности.