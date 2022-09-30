Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома

Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома

Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома

Юлия Ефременкова родила близнецов 22 сентября. Малыши появились на свет недоношенными, поэтому несколько дней пробыли в реанимации. Как только мальчики окрепли, молодая мама опубликовала их первые снимки.


35-летняя Юлия Ефременкова поделилась кадрами, на которых она изображена только-только после рождения сыновей с помощью кесарева сечения. Лица малышей экс-участница «ДОМа-2» скрыла.

«Неделю назад, 22 сентября, в 8:16 с весом 1827 и ростом 43 см родился наш первый сынок! А в 8:17 с весом 2484 и ростом 48 см появился второй! И сегодня по счастливому совпадению врачи нам сделали шикарный подарок: одного малыша перевели ко мне в палату! Правда, пока в кувезике, ну это только пока. Я безумно счастлива, и счастью моему нет предела. А второй сыночек пока в общей палате с детками, под присмотром медсестры, но сегодня его уже переложили в кроватку и наблюдают, как он будет себя там чувствовать, сможет ли удерживать температуру тела...» — написала в личном боге звезда реалити.

Молодую маму и новорожденных еще не скоро отпустят домой. К слову, Мондезир ежедневно навещает любимую и сыновей: привозит необходимые продукты, одежду. «Я никуда не хочу торопиться, пусть все идет своим чередом. Главное, что сейчас у нас есть колоссальные улучшения, детки растут, набирают в весе. Знаю, что вы ждете подробностей о том, как все происходило, как протекала эта нелегкая неделя. Это было сложное время для нас, обо всем расскажу чуть позже», — пообещала Юлия.

После того как Ефременкова выпишется из роддома, она поделится и другими семейными кадрами. Теледива пообещала это фанатам.

«Я постоянно пересматриваю фото и видео с того дня, как малыши появились на свет, и каждый раз плачу от умиления. Наши детки, наши богатыри, вы еще такие маленькие, но уже безумно любимые, смотрю на вас и не верю, что вы — мои! Спасибо вам, сыночки, что выбрали именно нас своими родителями. Наши родные, я желаю вам крепкого здоровья, а остальное мы с папой постараемся для вас сделать», — обратилась звезда телестройки к детям, чьи имена пока скрывает от общественности.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека
Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в подписке после релиза
Новинка в Game Pass — игра PAW Patrol: Grand Prix стала доступна в
Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей 7-летней дочери из-за разлуки с ней: "Это крик о помощи"
Хайден Панеттьери рассказала о психологической травме у своей
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины
Миро посмеялась над побегом Аллы Пугачевой
Миро посмеялась над побегом Аллы Пугачевой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой
Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Жена Константина Ивлева похвасталась кольцом с бриллиантом
Лоза заступился за Аллу Пугачеву
Лоза заступился за Аллу Пугачеву
"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве (14 фото)
"Милота, да и только": нейросеть изобразила персонажей
Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из роддома
Первые минуты жизни. Юлия Ефременкова поделилась фото близнецов из
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4

Еще по теме

Юлия Ефременкова о новорожденных близнецах: «Наши дети недоношенные. Им сейчас нужен особый уход»
«Прокол и откачка вод»: беременная Юлия Ефременкова перенесла операцию
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять заступилась за Милену Безбородову и «отчитала» Алексея Безуса
В Китае родилась тринадцатая за два месяца пара панд-близнецов