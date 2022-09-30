Почему мы завидуем и как нам бороться с этим чувством

Вадим Карасев

Зависть — одно из самых деструктивных чувств. Она может разрушить вашу жизнь до самого основания, поэтому очень важно избавляться от неё как можно быстрее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, откуда берется зависть и как ее можно победить.

Все мы ждем позитивные перемены, но они зачастую попросту не хотят наступать. Это происходит из-за обилия деструктивных чувств и эмоций. Помните о них и боритесь с ними, ведь не только одна зависть может разрушить вашу жизнь.

Откуда берется зависть

Это не наследственное чувство. Оно появляется лишь в определенных случаях. Самая главная из причин появления зависти — низкая самооценка. В большинстве случаев завидуют те, кто не может чего-то добиться и уверен в том, что это ему не по силам. Все, что ему остается — это завидовать успехам других людей, ведь этот человек понимает, что ему таким не стать.

Завышенные ожидания. Люди-перфекционисты очень часто становятся заложниками этого деструктивного чувства. Им хочется стать лучше и успешнее, но сделать это максимально быстро. В итоге такие люди смотрят на успехи других и понимают, что им до идеала еще далеко. Бывает и немного иная ситуация, когда человек хочет всего и сразу. Он пытается сделать что-то для своего счастья, любовного или финансового успеха, но кто-то добивается этого быстрее. Это вызывает злость и негодование, перерастающие в зависть.

Обида. Это еще одно страшное чувство, которое частенько подпитывает зависть. Есть люди, которые обижены на судьбу из-за того, что им не улыбается удача настолько часто, насколько они хотят. Они обижаются на мироздание за то, что они испытывает их на прочность. Им кажется, что судьба к ним не благосклонна, в то время как другие люди получают то, чего хотят. Это порождает зависть.

Недостаток информации. Люди, которые завидуют, частенько думают, что всем окружающим всё достается легко, по взмаху волшебной палочки. Такое бывает, да, но в большинстве своем люди тяжело и усердно трудятся ради своего счастья. Мы завидуем тем, кто успешнее нас, но не понимаем до конца, насколько путь другого человека был тяжелым, и что именно он испытывает в данный момент.

Как побороть это чувство

Ответ на этот вопрос скрыт в причинах, описанных выше. Чтобы побороть зависть, нужно победить неуверенность в себе. Именно она приносит людям больше всего проблем. Из-за нее нам кажется, что мы чего-то не достойны или что-то нам неподвластно. Это убивает в нас стремление достичь поставленной цели, заменяя это стремление на зависть.

Перестаньте также обижаться на судьбу, если что-то идет не так. Да, удача иногда нам нужна как воздух, но если она обошла вас стороной, то это не значит, что вы должны обижаться на весь мир. Кому-то везет больше, а кому-то меньше, поэтому нужно благодарить судьбу за те моменты, когда вы оказываетесь в победителях. Благодарность — это главное условие счастья. Люди, которые умеют благодарить мир и других людей, лишены зависти.

Ставьте перед собой посильные цели и задачи. Помните о том, что успешные люди никогда не получают все и сразу. Если вы о чем-то мечтаете, идите к этой мечте, шаг за шагом создавая идеальную реальность.