Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)
Сегодня, 15:20 Вадим Карасев
Барахолки и секонд-хенды - это настоящий рай для любителей всего странного и необычного. Ведь в простых бутиках ТЦ продаются вещи, которые есть у каждого. Но таких распродажах можно раскопать воистину уникальные штуки. Как правило, они бесполезны, неудобны, но на сто процентов уникальны.
Необычная прикроватная лампа
Картина, которую купит в свой дом только настоящий смельчак
Странная маленькая ваза-мутант
Фигурка с очень милым личиком
А вы бы выпили кофейку с такой кружки?
Чуть-чуть придавило
Свинка, которая поможет вам взвесить каждый грамм
Грустная тыковка
Пуфик в форме черепахи
Взгляд, перед которым сложно устоять
Летающая свинка на карусели для детей
А вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?
Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди Фестера
Вот те, у кого точно нет новогоднего настроения
Солонка и перечница в виде унитазов
Ходячая картина
Привет из космоса!
Необычная прикроватная лампа
Картина, которую купит в свой дом только настоящий смельчак
Странная маленькая ваза-мутант
Фигурка с очень милым личиком
А вы бы выпили кофейку с такой кружки?
Чуть-чуть придавило
Свинка, которая поможет вам взвесить каждый грамм
Грустная тыковка
Пуфик в форме черепахи
Взгляд, перед которым сложно устоять
Летающая свинка на карусели для детей
А вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?
Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди Фестера
Вот те, у кого точно нет новогоднего настроения
Солонка и перечница в виде унитазов
Ходячая картина
Привет из космоса!
По материалам: триникси