. Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)

Вадим Карасев

Барахолки и секонд-хенды - это настоящий рай для любителей всего странного и необычного. Ведь в простых бутиках ТЦ продаются вещи, которые есть у каждого. Но таких распродажах можно раскопать воистину уникальные штуки. Как правило, они бесполезны, неудобны, но на сто процентов уникальны.Необычная прикроватная лампаКартина, которую купит в свой дом только настоящий смельчакСтранная маленькая ваза-мутантФигурка с очень милым личикомА вы бы выпили кофейку с такой кружки?Чуть-чуть придавилоСвинка, которая поможет вам взвесить каждый граммГрустная тыковкаПуфик в форме черепахиВзгляд, перед которым сложно устоятьЛетающая свинка на карусели для детейА вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди ФестераВот те, у кого точно нет новогоднего настроенияСолонка и перечница в виде унитазовХодячая картинаПривет из космоса!