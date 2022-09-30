. Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)
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Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)

Необычная прикроватная лампаБарахолки и секонд-хенды - это настоящий рай для любителей всего странного и необычного. Ведь в простых бутиках ТЦ продаются вещи, которые есть у каждого. Но таких распродажах можно раскопать воистину уникальные штуки. Как правило, они бесполезны, неудобны, но на сто процентов уникальны.

Необычная прикроватная лампа


Картина, которую купит в свой дом только настоящий смельчак

Картина, которую купит в свой дом только настоящий смельчак
Странная маленькая ваза-мутант

Странная маленькая ваза-мутант
Фигурка с очень милым личиком

Фигурка с очень милым личиком
А вы бы выпили кофейку с такой кружки?

А вы бы выпили кофейку с такой кружки?
Чуть-чуть придавило

Чуть-чуть придавило
Свинка, которая поможет вам взвесить каждый грамм

Свинка, которая поможет вам взвесить каждый грамм
Грустная тыковка

Грустная тыковка
Пуфик в форме черепахи

Пуфик в форме черепахи
Взгляд, перед которым сложно устоять

Взгляд, перед которым сложно устоять
Летающая свинка на карусели для детей

Летающая свинка на карусели для детей
А вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?

А вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?
Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди Фестера

Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди Фестера
Вот те, у кого точно нет новогоднего настроения

Вот те, у кого точно нет новогоднего настроения
Солонка и перечница в виде унитазов

Солонка и перечница в виде унитазов
Ходячая картина

Ходячая картина
Привет из космоса!

Привет из космоса!
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По материалам: триникси

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Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)
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