. Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
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Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»

Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»Новый сезон сериала «Американская история ужасов» выйдет 19 октябряСюжетМасочный режим:

Появились подробности нового сезона популярного сериала-антологии «Американская история ужасов». Об этом сообщает Collider.

11-й сезон выйдет 19 октября, перед Хэллоуином, и будет называться «Американская история ужасов: Нью-Йорк». В него войдут десять эпизодов. Описание свежих серий гласит: «Новый сезон. Новый город. Новые страхи».

Также опубликованы постеры нового сезона. На одном из них изображен мужчина в маске с рогами, а через его кожу на теле пробиваются шипы. На другом — женщина в сетчатых колготках, на коже которой тоже можно заметить шипы.

В сериале сыграют такие актеры, как Закари Куинто, Билли Лурд, Денис О'Хэр, Сандра Бернхард, Лесли Гроссман, Пэтти Люпон, Нико Гритэм, Айзек Пауэлл, Джо Мантелло, Чарли Карвер и Рассел Тови.

«Американская история ужасов» впервые вышла на экраны в 2011 году. Сериал имеет 64 награды и 252 номинации. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав практически не меняется.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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