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Политолог назвал главные тезисы в речи Путина

Политолог назвал главные тезисы в речи ПутинаАналитик Асафов: ключевым моментом речи Путина стало объяснение принятых решений

Одним из главных тезисов президента России Владимира Путина во время выступления было заявление о том, что Россия будет и дальше защищать себя и восстанавливать историческую справедливость. Также значимым является то, что глава государства подробно объяснил, с чем связано принятие ряда, считает политический аналитик Александр Асафов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Путин выступил с речью перед подписанием договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Он закончил свою речь в Кремле словами «за нами правда, за нами Россия».

«Речь Путина охватывала много направлений, в том числе, исторических, идеологических, с объяснением нашей ценностной картины и разъяснением первой части устава ООН, — сказал Асафов. — Я бы обратил внимание на то, что ключевым оказалось достаточно подробное объяснение нынешней ситуации и того, почему были приняты такие исторические решения».

Также, по словам аналитика, были сделаны акценты именно на российской исторической правде и справедливости. Было подчеркнуто, что решение о принятии в состав страны новых территорий является историческим и направленным, в том числе, на защиту существующего уклада и миропорядка.

«Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это ведь не послание к Федеральному Собранию. Это событие. Событие по принятию в состав России новых субъектов. Здесь не нужно было рассуждать о планах и намерения», — убежден Асафов.

После выступления глава государства подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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