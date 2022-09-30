Польза и вред от денежного дерева: почему его нельзя держать дома
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Польза и вред от денежного дерева: почему его нельзя держать дома

Польза и вред от денежного дерева: почему его нельзя держать дома

О денежном дереве знают многие, ему нередко приписывают магические свойства. Считается, что оно приносит в дом богатство и процветание, притягивает удачу, забирает на себя негатив, если в доме кто-то болеет или происходят ссоры. Но мало кто знает, что денежное дерево может быть опасным.

Что представляет собой денежное дерево


Денежное дерево относится к суккулентным растениям. Оно родом из Африки и правильно называется толстянка, из-за толстого ствола и упругих округлых листьев. Оно смотрится довольно красиво и хорошо вписывается в любой интерьер. В домашних условиях, при правильном уходе толстянка вырастает до 1,5 метров высотой.

Денежное дерево неприхотливо к условиям содержания и ухода. Оно устойчиво к недостатку влаги, так как в его мясистых листьях хранятся ее запасы, которых хватает на долгий срок. Поливать толстянку следует не чаще двух раз в неделю, в зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю.

Но это дерево не любит сухой воздух, его нельзя держать возле обогревательных приборов. Помещение, где растет толстянка должно быть светлым и хорошо проветриваться. Оптимальная температура воздуха для толстянки +22-28⁰С, но не ниже +10⁰С зимой. Летом растение можно выносить на улицу.

В чем опасность толстянки


Несмотря на то, что денежное дерево пользуется большой популярностью среди любителей домашних растений, медики не рекомендуют держать его в доме. Дело в том, что листья толстянки содержат мышьяк, который опасен в любом количестве. Нужно быть очень осторожным при контакте с этим растением. Все манипуляции с денежным деревом — пересадку, обрезку, перестановку — следует проводить в перчатках.

По этой причине денежное дерево не должно располагаться в месте, доступном для детей и домашних животных. Кроме того, у некоторых людей это растение может вызвать аллергию.

Согласно учению фэншуй это растение несет женскую энергетику, поэтому его можно держать только в паре с растением, несущим мужскую энергетику — драцена, хлорофитум, аспарагус. В противном случае оно может вызывать депрессивное состояние у хозяев.

Магические свойства денежного дерева


Это дерево издавна наделяли магическими свойствами, его выращивали в качестве талисмана и оберега. Люди верили, что вырастив денежное дерево, они получают защиту от безденежья и неблагополучия.

Часто это находило подтверждение, когда человек сильно привязывался к дереву, а оно по какой-то причине погибало. Человек воспринимал это как личную трагедию, очень тяжело переживал, и неприятности, как следствие его состояния, не заставляли себя долго ждать. Поэтому еще одна причина, по которой денежное дерево может быть опасным — психологическая. Его не рекомендуется держать дома впечатлительным людям, которые убеждают себя в том, что от денежного дерева зависит их благополучие.

Для того, чтобы денежное дерево обладало магическими свойствами, его рекомендуется держать в горшке красного цвета, тогда оно будет сильнее притягивать энергию денег.

Иногда для усиления этой энергии на дерево развешивают купюры или монетки.

Важно запомнить главное — дерево нельзя выбрасывать, при необходимости от него избавиться, лучше закопать в землю или кому-то подарить.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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