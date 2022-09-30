"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж
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"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж

"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж

33-летняя Мария Шумакова, известная по роли Наташи в сериале канала ТНТ "Сладкая жизнь", обрела счастье в личной жизни. Российская актриса вышла замуж - в Сети появились первые фотографии из ЗАГСа.

Для бракосочетания актриса выбрала платье, открывающее ноги, а жених и вовсе заявился на торжественное событие в будничной одежде черного цвета.


"Поженились мы со Славой", - лаконично подписала Мария Шумакова снимки с церемонии бракосочетания.

Избранником Марии Шумаковой оказался Слава Гусев, работающий в Comedy Club Production и являющийся PR-специалистом. На опубликованных в Сети снимках из ЗАГСа пара выглядит абсолютно счастливой.

Судя по всему, пара пока решила отказаться от пышного торжества, заключив брак в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких людей. 

Для Марии Шумаковой это первый банк, как и для ее избранника. До этого у звезды "Сладкой жизни" был роман с предпринимателем Артемом Дертевым.


Мария Шумакова снимает свой фильм

Актриса рассказала о новой ленте, в которой она принимает участие. "Сейчас у меня в работе суперпроект, о котором пока нельзя говорить, фильм российского режиссера с мировым именем", - отметила звезда.

В интервью изданию HELLO! артистка также раскрыла, что работает над собственным проектом и мечтает стать сценаристом.

Сама сейчас снимаю короткометражку "Когда я стану женщиной" — очень важное для меня исследование на тему женской сексуальности <...> А главная моя мечта — сидеть с большим беременным животом и писать сценарии. Это самое важное творчество, которое ждет меня, — не сейчас, но в будущем обязательно.
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По материалам: uposters.ru

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