"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж
33-летняя Мария Шумакова, известная по роли Наташи в сериале канала ТНТ "Сладкая жизнь", обрела счастье в личной жизни. Российская актриса вышла замуж - в Сети появились первые фотографии из ЗАГСа.
Для бракосочетания актриса выбрала платье, открывающее ноги, а жених и вовсе заявился на торжественное событие в будничной одежде черного цвета.
"Поженились мы со Славой", - лаконично подписала Мария Шумакова снимки с церемонии бракосочетания.
Избранником Марии Шумаковой оказался Слава Гусев, работающий в Comedy Club Production и являющийся PR-специалистом. На опубликованных в Сети снимках из ЗАГСа пара выглядит абсолютно счастливой.
Судя по всему, пара пока решила отказаться от пышного торжества, заключив брак в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких людей.
Для Марии Шумаковой это первый банк, как и для ее избранника. До этого у звезды "Сладкой жизни" был роман с предпринимателем Артемом Дертевым.
Мария Шумакова снимает свой фильм
Актриса рассказала о новой ленте, в которой она принимает участие. "Сейчас у меня в работе суперпроект, о котором пока нельзя говорить, фильм российского режиссера с мировым именем", - отметила звезда.
В интервью изданию HELLO! артистка также раскрыла, что работает над собственным проектом и мечтает стать сценаристом.