"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж

Вадим Карасев

33-летняя Мария Шумакова, известная по роли Наташи в сериале канала ТНТ "Сладкая жизнь", обрела счастье в личной жизни. Российская актриса вышла замуж - в Сети появились первые фотографии из ЗАГСа.



Для бракосочетания актриса выбрала платье, открывающее ноги, а жених и вовсе заявился на торжественное событие в будничной одежде черного цвета.

"Поженились мы со Славой", - лаконично подписала Мария Шумакова снимки с церемонии бракосочетания.

Избранником Марии Шумаковой оказался Слава Гусев, работающий в Comedy Club Production и являющийся PR-специалистом. На опубликованных в Сети снимках из ЗАГСа пара выглядит абсолютно счастливой.

Судя по всему, пара пока решила отказаться от пышного торжества, заключив брак в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких людей.

Для Марии Шумаковой это первый банк, как и для ее избранника. До этого у звезды "Сладкой жизни" был роман с предпринимателем Артемом Дертевым.

Мария Шумакова снимает свой фильм

Актриса рассказала о новой ленте, в которой она принимает участие. "Сейчас у меня в работе суперпроект, о котором пока нельзя говорить, фильм российского режиссера с мировым именем", - отметила звезда.

В интервью изданию HELLO! артистка также раскрыла, что работает над собственным проектом и мечтает стать сценаристом.

Сама сейчас снимаю короткометражку "Когда я стану женщиной" — очень важное для меня исследование на тему женской сексуальности <...> А главная моя мечта — сидеть с большим беременным животом и писать сценарии. Это самое важное творчество, которое ждет меня, — не сейчас, но в будущем обязательно.

