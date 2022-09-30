Правила стирки и обращения со стиральной машиной, которые позволяют сэкономить

Люди полагают, что стиральная машинка нужна для того, чтобы прежде всего сэкономить силы, а также драгоценное время. Но как быть, если мы хотим также сэкономить и деньги? Для этого нужно с умом пользоваться устройством и следовать некоторым советам по подбору моющих средств и правилам совмещения белья.

Как стирать в стиральной машинке, чтобы сэкономить

Даже если вы приобрели стиральную машинку на 5 или 7 кг, это еще не значит, что нужно заполнять ее бельем и одеждой до отказа.





Чтобы сэкономить, нужно выбирать для одного цикла стирки одежду похожих цветов. Учитывайте и тип ткани изделий. Нельзя стирать синюю блузу и синие джинсы вместе, потому что для них требуются разные режимы стирки. В желании сэкономить электроэнергию вы можете проиграть, испортив блузу, и тогда вам придется покупать новую.

Не зря говорят, что скупой платит дважды. Так, если вы добавили мало порошка, и одежда плохо отстиралась, вы будете вынуждены перестирывать ее, тратя еще больше воды и электричества. Чтобы избежать незапланированных расходов, стирать одежду нужно с умом.

Кроме того, если есть возможность, сушите вещи не в сушилке, а на открытом воздухе, например, на балконе. Это поможет уменьшить счет за электроэнергию.

Как сэкономить, правильно ухаживая за стиральной машиной

Экономить можно не только следуя правилам стирки одежды, но и правильно ухаживая за бытовой техникой, чтобы она прослужила дольше. Стиральная машинка — это довольно чувствительный к внутренним загрязнениям девайс, потому важно вовремя очищать ее детали.

Во-первых, регулярно снимайте и прочищайте сливной фильтр, который находится в самом низу. Чтобы при этом не устроить потоп, запаситесь полотенцами или же разместите плоскую емкость под отверстием, чтобы вода не просочилась и не залила полы.





Сам фильтр нужно не только сполоснуть, но и очистить от волос, налипшего мусора и прочего.

Во-вторых, мойте лоток для стирального порошка, предварительно достав его. Внутри обычно остается определенное количество моющего средства, которое сложно убрать, не вынув все детали. Промывать их нужно в тазу с водой и уксусом. После этого высушите детали и соберите их обратно. Промыть также надо место, куда вставляется лоток.





В-третьих, необходимо чистить уплотнители в барабане и дверцы внутри. Делать это можно мягкой губкой и моющим средством.