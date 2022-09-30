При взрывах на «Северных потоках» повредился подводный высоковольтный кабель
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При взрывах на «Северных потоках» повредился подводный высоковольтный кабель

При взрывах на «Северных потоках» повредился подводный высоковольтный кабельSVT: при взрывах на «Северных потоках» мог повредиться подводный высоковольтный кабель

Шведские специалисты считают, что подводный высоковольтный кабель, находящийся между Швецией и Польшей, мог быть поврежден из-за взрывов на обеих нитках газопровода «Северный поток», сообщает телеканал SVT.

Электрическая магистраль Swepol Link проложена по дну моря между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше. Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк рассказал, что кабель находится в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов. Отмечается, что в настоящее время подводная линия электропередачи отключена и в настоящее время нет возможности получить данные о ее повреждениях.

«Мы не знаем, насколько мощным был взрыв. Чтобы убедиться, что все в порядке, мы в начале следующей недели проведем замеры», — заявил Кварнефальк, добавив, что долгосрочная остановка работы линии скажется на ситуацию с электроснабжением Европы.

Ранее США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода «Северный поток» до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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