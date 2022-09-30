Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то украинская женщина»

В 2013 году Пугачева и Галкин* стали родителями двойняшек. Звездная пара не скрывала, что дети появились на свет, благодаря помощи суррогатной матери. Личность женщины до сих пор не раскрыта.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Долгое время суррогатной матерью Лизы и Гарри считали жительницу Казани Елену Ширинину. При этом никаких доказательств данного факта не было, да и сам Максим Галкин открыто опроверг слухи.

Психолог Вероника Степанова пролила свет на это вопрос, отметив, что не верит в супружескую идиллию звезд.

«Вот то, что сегодня она (Алла Пугачева — Прим. ред.) демонстрирует — исключительно мозг и мышление ее мужа Галкина, которого мне сложно называть ее мужем. Потому что это абсолютный сюр, бред, сумасшествие, в которое нас всех заставили поверить. Что вот это семья, любящий муж, который на двести лет ее моложе. Да, молодой гей, но искренне любит свою Аллочку в 73 года. И вот их детки, которых какая-то украинская женщина выносила. Нам пытаются навязать, что все искренне. От этого хочется блевануть», — заявила Степанова.

Напомним, что в последнее время в Сети говорят о возможном разладе в звездной семье. Якобы Пугачева может в любой момент подать на развод. Однако психолог сомневается в таком повороте событий.

«Галкин вроде как ее не бросает, будет банки, горчичники ставить. По крайней-мере он на это настроился. Вообще она на долгожительницу не похожа. Скрипит в 73 года», — говорит она на YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова».