Регионы смогут тратить больше средств на создание инфраструктуры
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Регионы смогут тратить больше средств на создание инфраструктуры

Регионы смогут тратить больше средств на создание инфраструктуры

Высвобождаемые из-за отсрочки выплаты бюджетных кредитов средства субъекты РФ смогут направлять на строительство инфраструктурных объектов и на подключение зданий к инженерным сетям. Постановление правительства об этом вступило в силу 30 сентября.  

По новым нормам бюджетного законодательства, в 2022 году регионы освобождены от погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Эти выплаты будут производиться в 2025 и 2029 годах в зависимости от графика выплат. Высвобождаемые средства регионы могут направить на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение к инженерным сетям зданий и сооружений, необходимых для реализации инвестпроектов.


Реструктуризация бюджетных кредитов проводится в рамках соглашений, которые субъекты заключают с Министерством финансов. Такие соглашения обязывают регионы придерживаться обязательств по оздоровлению собственных финансов и сокращать долговую нагрузку.

Принятые меры позволят поддержать финансовую стабильность региональных и местных бюджетов, отмечают в правительстве.


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По материалам: pnp.ru

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