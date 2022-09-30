Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной
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Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной

Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед странойДоцент ВШЭ Дзгоева заявила о праве Героев России на выплаты за заслуги перед страной

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила, что ряд россиян обладает правом каждый месяц получать выплаты за заслуги перед страной. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Дзгоева напомнила, что надбавку в объеме 28 738 рублей получают Герои России, Герои Советского союза, Герои труда России, Герои социалистического труда и граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Дополнительная выплата в размере 22 853 рубля установлена для награжденных орденом Ленина, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, лауреатов Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Кроме того, выплату в размере 17 313 рублей должны получать чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и обладатели ордена Трудовой Славы и ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют страховые пенсии. Они увеличатся на 4,8 процента с 1 января 2023 года, заявили в Минтруде.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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