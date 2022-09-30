. Самые сильные молитвы о богатстве и прибавке зарплаты

Финансовые трудности приходят без приглашения и мешают наслаждаться жизнью. С Божьей помощью вы вытесните безденежье и избавитесь от долгов. Справится с тяжелой финансовой ситуацией помогут православные молитвы, которые читаются с верой в душе.

Молитвы на привлечение денег





Произносить денежную молитву надо в одиночестве, сосредоточившись и отбросив посторонние мысли. Слова такие:

«Зову тебя, ангел-хранитель. Ты всегда берег меня, ведь я не грешил против Бога и постараюсь не грешить в грядущем. Ты всегда был рядом, когда было тяжело, в минуты нужды и горя. Приди и сейчас, чтобы помочь мне. Я готов работать, не покладая рук. Прошу, чтобы мне воздавалось по моему труду, чтобы не знал я нищеты и бедности. Помоги понять, где благо, где зло, проведи правильной дорогой, освещай мою дорогу, открой глаза на грех и дай избежать его. Полагаюсь на волю Божью. Аминь».

Читать молитву ангелу- хранителю о помощи в деньгах нельзя слишком часто. Она срабатывает быстро, но вы получите именно ту сумму, которая нужна для решения вашей проблемы. Не стоит просить больше, чем вам требуется на самом деле. Из трех перечисленных молитв эта помогает в экстренной ситуации, не стоит читать ее каждый день. Она направлена не на привлечение успеха, а на быстрое получение конкретной денежной суммы.

Молитва Матроне Московской о помощи в деньгах и повышении зарплаты

Считается, что Святая Матрона всегда оказывает помощь тем, кто обращается к ней с просьбами. Ее почитают как истинно народную святую, сердце которой всегда открыто всем нуждающимся.

Чтобы молитва на удачу и материальное благополучие была эффективнее, можно отправиться в Москву к месту захоронения Святой. Но вы можете просто приобрести иконку и молиться дома. Главное — чтобы молитва шла от чистого сердца и чтобы вы искренне уверовали в то, что помощь обязательно придет. Слова молитвы такие:

«Матушка Матронушка, милостивая защитница. Уповаю тебе и душой, и сердцем, и разумом. Всегда ты просишь за несчастных да бедных, всегда приходишь на помощь. Прошу, чтобы в наш дом пришли радость и богатство. Избавь от греха зависти, помоги добиться жизни достойной, пусть не будет в нашей жизни бедности и горя. Аминь».

Как настроиться на молитву

Каждый день — это возможность начать новую жизнь. Вы проснулись, а значит, получили в подарок от Господа еще один шанс изменить свою жизнь. Именно поэтому для молитвы не нужно искать особых причин. Правда, в жизни не все идет так, как хотелось бы. Порой все летит под откос, и в эти тяжелые моменты лишь вера — ваш ориентир и опора в трудной ситуации. Господь внемлет каждой молитве, идущей от самого сердца. Молитвы от безденежья следует читать тогда, когда вы действительно не знаете, что делать, как выбраться из кредитов и перекрыть все долги. Если вы не видите выхода, если запутались и сбились с пути, Господь поможет вам найти выход из сложившийся ситуации. Когда человек трудится без устали, работая до изнеможения, а нищета все сильнее вцепляется в усталые плечи, обращение к Высшим силам должно помочь. Нельзя опускать руки, даже если впереди показалась неминуемая бездна: обратитесь к Господу, и Он помилует вас.