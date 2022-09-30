Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины

Певица и ведущая Анна Семенович тяжелый бомбардировщик, заявил журналист. Накануне власти Украины внесли Анну Семенович в список людей, которые угрожают национальной безопасности страны. Там посчитали, что певица уж слишком поддерживает Россию. 42-летняя певица попала в новый список, который опубликовали власти Украины. В нем указаны «лица, которые создают угрозу национальной безопасности». Кроме Анны, в перечне еще 300 деятелей культуры, среди них Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие звезды. Что конкретно плохого сделала Семенович, никто не объяснил. Известно лишь, что украинским чиновникам не понравилось, как Анна высказывается в поддержку правительства России. Сама экс-солистка «Блестящих» ничего не сказала по этому поводу, а ее директор признался — данное решение никак не повлияло на работу артистки, ее творчество и гастрольную деятельность. Журналист Михаил Шахназаров решил вступиться за Анну. В своей авторской передаче он объяснил, что стало причиной упоминания Ани в черном списке.«Скажу, что Аня Семенович — это тяжелый двухмоторный бомбардировщик нашей эстрады. Это Б-52. С такой женщиной удобно — особенно тем, кто пьет пиво — поставил на грудь и поцеловал... Или текилу — засыпал соль туда», — заявил эксперт в эфире шоу «Полный абзац». По его мнению, певицу не случайно признали угрозой нацбезопасности — ведь ее выдающие формы покоряют мужчин, которые больше ни о чем думать не могут, когда видят звезду. «Анна, мы гордимся тобой, женщиной, которая может быть угрозой национальной безопасности страны. Семенович ведь еще и сильная фигуристка, интересная, красивая», — объяснил журналист. Отметим, что Анна Семенович недавно стала производить линию нижнего белья специально для женщин с пышными формами. Она неоднократно сталкивалась проблемой подбора белья сама, поэтому решила, что крупные дамы не должны страдать так же, как и она. Кроме того, певица интригует разговорами о личной жизни. Недавно поклонники стали подозревать ее в очередном романе. Возможно, он закончится долгожданным браком, а звезда осуществит давнюю мечту и родит ребенка.