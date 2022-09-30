. Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple работы

Вадим Карасев

Вице-президента Apple по закупкам Тони Блевинс уволили из корпорации после шутки в TikTok о "ласках большегрузных женщин". Об этом пишет Bloomberg.

Видеоролик с участием Блевинса опубликовал блогер Дэниел Мак, ставший известный в западном сегменте интернета по коротким интервью со случайными людьми на улицах. Когда видеоблогер подошел к вице-президенту Apple, он выходил из суперкара Mercedes-Benz SLR McLaren. Топ-менеджер в ответ на вопрос о том, чем он занимается, ответил, что увлекается дорогими авто, гольфом и "ласками женщин с большой грудью". Блевинс добавил, что Apple предоставляет ему отличную страховку на стоматологию.

"Я занят дорогими автомобилями, игрой в гольф и ласками женщин с большой грудью, но в выходные и праздники я не работаю", — пошутил Блевинс.

Как сообщает Bloomberg, шутливая реплика вице-президента спровоцировала внутреннее расследование. Впоследствии Блевинс был уволен: подразделение, состоящее из шести заместителей и нескольких сотен сотрудников, было выведено из под его контроля. В интервью с агентством топ-менеджер извинился за неосторожно брошенные на камеру слова, заявив, что они не обозначали его позиции, а были лишь цитатой реплики из фильма "Артур" 1981 года.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей попыткой пошутить", — заверил Блевинс.

Тони Блевинс работал в Apple с 2000 года. Будучи вице-президентом, он отвечал за заключение сделок с поставщиками корпорации и партнерами по сборке и доставке продукции.