. Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple работы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple работы

Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple работы

Вице-президента Apple по закупкам Тони Блевинс уволили из корпорации после шутки в TikTok о "ласках большегрузных женщин". Об этом пишет Bloomberg.

Видеоролик с участием Блевинса опубликовал блогер Дэниел Мак, ставший известный в западном сегменте интернета по коротким интервью со случайными людьми на улицах. Когда видеоблогер подошел к вице-президенту Apple, он выходил из суперкара Mercedes-Benz SLR McLaren. Топ-менеджер в ответ на вопрос о том, чем он занимается, ответил, что увлекается дорогими авто, гольфом и "ласками женщин с большой грудью". Блевинс добавил, что Apple предоставляет ему отличную страховку на стоматологию.


"Я занят дорогими автомобилями, игрой в гольф и ласками женщин с большой грудью, но в выходные и праздники я не работаю", — пошутил Блевинс.

Как сообщает Bloomberg, шутливая реплика вице-президента спровоцировала внутреннее расследование. Впоследствии Блевинс был уволен: подразделение, состоящее из шести заместителей и нескольких сотен сотрудников, было выведено из под его контроля. В интервью с агентством топ-менеджер извинился за неосторожно брошенные на камеру слова, заявив, что они не обозначали его позиции, а были лишь цитатой реплики из фильма "Артур" 1981 года.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей попыткой пошутить", — заверил Блевинс.

Тони Блевинс работал в Apple с 2000 года. Будучи вице-президентом, он отвечал за заключение сделок с поставщиками корпорации и партнерами по сборке и доставке продукции.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Особенности и разновидности жанров ужасов и мистики
Особенности и разновидности жанров ужасов и мистики
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история
Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox Series X | S для отдельных игр
Команда Xbox рассмотрит возможность отключать Quick Resume на Xbox
Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple работы
Шутка про гольф и пышногрудых женщин стоила вице-президенту Apple
Путин заявил о попытках Киева взрастить ненависть к России
Путин заявил о попытках Киева взрастить ненависть к России
Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)
Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)
ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование
ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на
Никита Михалков попросил для актеров отсрочку от призыва
Никита Михалков попросил для актеров отсрочку от призыва
Алла Пугачева не смогла спасти мужа
Алла Пугачева не смогла спасти мужа
Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара
Вера Брежнева хочет проснуться от этого кошмара
Влад Соколовский с жуткими болями был доставлен в больницу
Влад Соколовский с жуткими болями был доставлен в больницу
Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду
Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg

Еще по теме

Apple осталась без ключевых топ-менеджеров
Apple введет подписку и рекламу для разработчиков приложений
СМИ сообщили о переговорах Apple о покупке McLaren
Беременная женщина из Миннесоты, пропавшая 2 недели назад, найдена мертвой